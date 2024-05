TRÁFICO DE DROGAS

Mulher é presa com drogas em ônibus interestadual na BR-020 Policiais do 13º Batalhão da PMDF abordaram o ônibus na altura do condomínio Império dos Nobres. A mulher, de 27 anos, levava drogas em viagem para Natal (RN) e foi presa em flagrante após a revista