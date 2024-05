Ibaneis Rocha assina documentos relacionados ao agronegócio do DF

Na manhã desta sexta-feira (24/5), o governador Ibaneis Rocha (MDB) visitou a AgroBrasília, considerada a maior feira de agronegócios do Planalto Central. No parque, foi realizada uma cerimônia para a assinatura de documentos relacionados ao agronegócio. Antes de deixar o local, Ibaneis visitou a Feira Rural, o espaço do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) e a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri).

Sobre o evento, o governador declarou que a AgroBrasília é de suma importância para a região do Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD-DF) e para o Distrito Federal. “É a quarta maior feira que existe no Brasil, hoje. Nós temos vendas bastantes significativas, os bancos estão financiando, e a gente vem trabalhando junto com os produtores para o desenvolvimento do setor”, disse. Ibaneis declarou, ainda, que a visita foi uma oportunidade de fazer grandes entregas à população rural.

Alteração do decreto Pró Rural DF e RIDE, ordem de serviço para revitalização da bacia de Rio Preto, ordem de serviço para licenciamento ambiental e para licitação da pavimentação da rodovia DF-285 e contrato de crédito de industrialização da Coopa-DF foram alguns dos documentos assinados na manhã desta sexta (24/5).

Durante a agenda, o governador informou que um dos maiores investimentos feitos pelo GDF, por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), é para a agricultura familiar. “A resposta tem sido muito positiva. A gente tem conseguido uma elevação da renda dessa população. Além de investir na parte hídrica do DF, para garantir segurança hídrica a quem vive nas áreas rurais e, com isso, a gente espera crescer cada vez mais”, declarou.

José Guilherme Brenner, presidente da AgroBrasília e da Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF), falou sobre a parceria com o GDF. “O governador tem colocado muitos dispositivos do governo à disposição para o produtor. A nossa realidade fundiária é complexa e exige realmente um conhecimento técnico e muita dedicação." Brenner elogiou o trabalho que o governo tem feito e afirmou que a qualidade transparece nos profissionais altamente preparados para lidar com o setor.

AgroBrasília

Este é o quarto dia da 15ª edição da feira, que está localizada no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, na região do Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD-DF), no km 5 da BR-251. O evento apresenta cerca de 592 expositores de soluções tecnológicas e inovações sustentáveis voltadas à agricultura. O encerramento da feira acontecerá neste sábado (25/5).

Serviço

AgroBrasília 2024 – Aniversário de 15 anos

Data: terça-feira a sábado – 21 a 25 de maio;

Horário: 8h30 às 18h;

Local: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci – AgroBrasília, BR 251 km 5 - PAD-DF, Brasília, Distrito Federal.

Entrada franca