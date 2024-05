Morre juiz Nelson Ferreira Júnior, que atuou por 30 anos no TJDFT

No centro da foto, o juiz Nelson Ferreira Júnior, ao lado do desembargador Cruz Macedo (esquerda) e o juiz Omar Dantas (direita) - (crédito: Sala de imprensa/TJDFT)

Na noite desse sábado (25/5), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), por meio do presidente desembargador Waldir Leôncio Júnior, manifestou, em nota publicada nas redes sociais, profundo pesar pelo falecimento do juiz Nelson Ferreira Júnior. Segundo a publicação, o falecimento aconteceu nessa sábado. A causa da morte não foi revelada.

O magistrado ingressou no quadro de funcionários do órgão em 1994, como servidor. Em 1997, foi nomeado juiz de direito substituto. Ao longo da carreira, atuou em varas criminais e tribunais do júri de Brasília, Gama, Ceilândia e Sobradinho, bem como na Vara de Execuções Penais do DF e na Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF. Atualmente, Nelson Ferreira Júnior era titular da 6ª Vara Criminal de Brasília.

Nos comentários da publicação, colegas de profissão, admiradores e amigos lamentaram a partida e prestaram condolências à família do juiz.

O velório acontecerá nesta segunda-feira (26/5), das 14h às 16h, na capela 1 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A cremação acontecerá às 16h15.