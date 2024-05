Corpus Christi: 70 mil pessoas devem ir à Esplanada dos Ministérios

As proximidades da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida serão tomadas por cerca de 70 mil fieis para o Corpus Christi, uma das celebrações mais tradicionais do calendário católico. Neste ano, a Arquidiocese de Brasília vai receber doações de alimentos não perecíveis, que serão encaminhadas para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A programação começa por volta das 6h desta quinta-feira (30/5) com a tradicional confecção do tapete no gramado central da Esplanada dos Ministérios. "O Domingo de Ramos, que dá início à Semana Santa, remete aos ramos colocados no chão pelos pobres para representar um tapete, para Jesus passar. Assim como antigamente, a representação do tapete está atrelada à dignidade", explica o padre Rafael Santos, do Santuário Nossa Senhora da Saúde, na 702 Norte.

O religioso também ressalta a importância da data para a Igreja Católica. "É uma manifestação sobre a presença de Jesus na Eucaristia, se faz memória do feito de Jesus na última ceia, onde ele toma o pão e o vinho e entrega para os discípulos", pontua. "Os católicos saem às ruas acompanhando o ostensório junto com a hóstia, e ali existe o testemunho de que acreditamos que aqui está Jesus", acrescenta.

O coroinha Kauã Felipe, 23 anos, é uma das pessoas que ajudam na confecção do tapete. "Tem um tema específico para a produção. As pastorais produzem seus desenhos, que serão levados para uma seletiva, avaliados pela Arquidiocese, que seleciona os que serão representados no tapete", explica. "Trabalhamos com as doações e com os materiais fornecidos pela Arquidiocese, para que o trabalho fique perfeito", completa.

Programação

A montagem do tapete de 125 metros no gramado central da Esplanada dos Ministérios será realizada por cerca de 600 pessoas, que participam de movimentos, pastorais e serviços da Arquidiocese de Brasília. Durante a manhã, os fiéis vão se revezar na confecção das artes, animação com músicas e oração para preencher os 25 quadros com temas religiosos, produzidos com serragem, borra de café, sal, areia, palha de arroz e bisnagas líquidas coloridas. À noite, na procissão, o Santíssimo Sacramento passará pelo tapete, sendo levado pelo Cardeal Arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa.

À tarde, a partir das 14h45, começará a animação com louvor e diversos padres atenderão a confissões na tenda montada atrás do palco, onde será celebrada a Santa Missa, às 17h. A procissão de entrada da Celebração contará com a participação dos seminaristas, de todo o clero da Arquidiocese e dos bispos auxiliares, sob a presidência do Cardeal Dom Paulo.

A tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento percorrerá o quadrilátero da Esplanada dos Ministérios em frente à Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Os fiéis devem trazer uma vela, que será acesa durante a procissão. O Santíssimo Sacramento será levado no papamóvel, que foi usado por João Paulo II durante a visita em Brasília. No momento da procissão, são concedidas três bênçãos: aos doentes, aos governantes e às famílias.

Mudanças no trânsito

Nesta quinta-feira (30/5), devido à solenidade de Corpus Christi, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará interdições. Os acessos ao estacionamento da Catedral e aos blocos A e B da Esplanada dos Ministérios estão fechados. A via N1/S1, na altura do Museu da República, está reservada para o estacionamento de táxi. Os agentes do Detran-DF ainda farão o bloqueio de três faixas das vias N1 e S1, do Eixo Monumental, próximas ao canteiro central, no trecho do quadrante em frente à Catedral. As demais faixas permanecerão liberadas para o tráfego de veículos.

A partir das 14h, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizará o fechamento da via S1, na altura da Catedral. O tráfego de veículos da S1 será desviado para a via L2 Sul. Já os veículos oriundos da L2 Sul, em direção à Esplanada, seguirão para o Buraco do Tatuí. A partir das 18h, em razão da procissão dos fiéis, a via N1 será fechada para o tráfego de veículos. A interdição ocorrerá nos acessos à N1, pela via Palácio Presidencial e pela via L4, e na altura do bloco K da Esplanada dos Ministérios. A previsão é que a abertura das vias ocorra por volta das 21h.

O que abre e o que fecha

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) informa que o funcionamento dos ônibus no feriado seguirá os horários de domingo. Já a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) não tem alteração no funcionamento, operando de 5h30 às 23h30.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), todas as 31 delegacias circunscricionais do DF e o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) operam ininterruptamente. Não haverá atendimento nos postos do Detran, hoje e amanhã.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não abrem para atendimento ao público hoje. Espaços de lazer, como o Jardim Zoológico de Brasília, estarão abertos normalmente.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti