Mais de 600 fiéis montam tapete de Corpus Christi na Esplanada

Cerca de 600 fiéis de diferentes movimentos e pastorais da Arquidiocese de Brasília se reuniram por volta das 6h30 da manhã nesta quinta-feira (30/5), na Esplanada dos Ministérios, para confeccionar o tapete de Corpus Christi. Segundo a tradição católica, a data celebra a presença real de Cristo na Eucaristia, e é comemorada com uma procissão em homenagem à ressureição de Jesus. De acordo com a Arquidiocese de Brasília, são esperadas 50 mil pessoas na solenidade que, este ano, também promove uma campanha de arrecadação de doações em prol do Rio Grande do Sul.

A montagem do tapete de Corpus Christi é praticada há 46 anos no Eixo Monumental, graças à Arquidiocese de Brasília. Quem chegou cedinho, recebeu a benção do Bispo Auxiliar Denilson, que fez uma breve homilia no início dos preparativos. Durante toda a manhã, jovens, adultos e crianças vindos de diferentes partes do Distrito Federal, preencheram os 25 quadros — com dimensões de 4m por 3m — que compõem o tapete da celebração. Serragem, borras de café, sal, areia, palha de arroz, corante, glitter e pétalas de flores foram os materiais utilizados.



Por volta de 11h, em meio à agitação e a música produzida pelos participantes, os 125m da ‘tapeçaria’ já estavam coloridos com os desenhos. Aloísio Parreiras, 50 anos, é o coordenador da confecção do tapete de Corpus Christi da Arquidiocese de Brasília, e explica que três meses antes da festa há uma reunião com os movimentos paroquianos para selecionar os desenhos. Os fiéis apresentam 50 sugestões e, dessas, 25 são escolhidas pela Arquidiocese.



O tapete ficará intacto até que a Santa Missa, programada para às 17h termine. “Depois da bênção pós-comunhão, o Santíssimo Sacramento será conduzido por Dom Paulo Cezar Costa, o Cardeal Arcebispo de Brasília, sobre o tapete. Em seguida, ele vai para o papamóvel percorrer o quadrilátero da Esplanada, na procissão. No final, Dom Paulo passa novamente pelo tapete, volta para o altar e dá a bênção final, terminando o evento e a missa”, detalha Aloísio.



Na festa de 2024, integrantes do Joia, Encontro Movimento SIM, Efatha, Infância e Adolescência Missionária, Emaús, EJNS (Equipes Jovens de Nossa Senhora), Segue-me, Acamps, Renovação Carismática Católica, VEM, JUSES, Regnum Christi, Pastoral do surdo, Recomeçar, Escalada, EJC, Shalom, Colégio Cor Jesu, Pastoral da Juventude do Paranoá, Eureka, Basílica São Francisco e CAC ficaram responsáveis pela confecção do tapete.

Fé



Para fazer as demarcações do desenho na lona estendida no gramado, Gustavo Bezerra, 41, chegou bem cedo à Esplanada. Ele integra a Legião de Maria a nível arquidiocesano e, há cerca de duas décadas, frequenta a Paróquia Maria Imaculada, localizada no Guará II. Junto com ele, ao menos 40 fiéis da paróquia colocam a mão na massa para produzir o tapete.

"A festa de Nossa Senhora Aparecida e Corpus Christi são as maiores festas públicas da nossa arquidiocese", destaca Gustavo. Ele mostra o trabalho dos meninos e meninas do movimento Joia, grupo de oração vinculado à paróquia que frequenta. "Acredito que quanto mais cedo trouxermos as crianças para participarem, para verem, mais estimulamos o amor pela Igreja, o amor pela Eucaristia", diz.

Há 5 anos, o Colégio Cor Jesu marca presença na montagem do tapete de Corpus Christi. Por se tratar de uma instituição religiosa feminina, do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, a instituição participa da solenidade como parte da Igreja Católica. A coordenadora de pastoral escolar, Irmã Cassia Renata da Costa, 31, descreve o desenho montado no tapete pelos alunos do Cor Jesu.

"Escolhemos, como símbolo, o ostensório que entra com a hóstia, e no meio colocamos o coração por conta do sagrado coração de Jesus que é da nossa instituição, o carisma institucional", aponta. "Encerrando o tapete, vamos para casa e depois nós voltamos para a missa. E então ficaremos até o final da cerimônia", planeja Irmã Cassia.

Solidariedade

Neste ano, a solidariedade também marca a solenidade de Corpus Christi, em Brasília. Placas instaladas na Esplanada indicam pontos de arrecadação de doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Cada uma das 167 paróquias que compõem a Arquidiocese de Brasília estão participando da campanha. O foco, nesta noite, é o recolhimento de alimentos não perecíveis, que serão recolhidos em quatro caminhões do Exército Brasileiro e, posteriormente, encaminhados à Base Aérea de Brasília (BABR).



Programação

Às 14h45 haverá animação para o público, com bandas tocando e louvando no palco instalado na Esplanada. Paralelamente, em uma tenda atrás do tablado, 90 padres se revezarão em turnos atendendo a confissões.



A Santa Missa começará às 17h, presidida pelo Cardeal Arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa. Por volta de 16h45, Dom Paulo fará a procissão de entrada da celebração, saindo da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida até o gramado da Esplanada. Ao todo, 270 religiosos participarão da missa de Corpus Christi, entre seminaristas, membros do clero da Arquidiocese e Bispos Auxiliares.



Após a celebração, ocorrerá a tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento, que percorrerá o quadrilátero da Esplanada. Os fiéis são convidados a trazer uma vela para acender durante a procissão. O Santíssimo Sacramento será levado no papamóvel usado por São João Paulo II durante sua visita a Brasília. Durante a procissão, serão concedidas três bênçãos: aos doentes, aos governantes e às famílias.