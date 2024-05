Confira funcionamento das emergências e unidades de saúde no feriado

Nesta quinta-feira (30/5), feriado de Corpus Christi, e durante o ponto facultativo desta sexta-feira (31/5), emergências, Samu, Caps III e mais de 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS) funcionarão no Distrito Federal. Campanhas de vacinação contra dengue, gripe, poliomielite e covid-19 também continuam nas UBSs.

No sábado (1/6) e no domingo (2/6), a rotina prevista dos fins de semana será mantida. Na segunda-feira (3/6), a rede de 176 UBSs da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) voltará a funcionar normalmente, a partir das 7h, em todo o Distrito Federal (DF).

Confira como fica o funcionamento das unidades de saúde durante o feriado:

SAMU – Atendimento 24 horas pelo telefone 192.

EMERGÊNCIAS – As emergências dos hospitais regionais, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

ATENDIMENTO A PACIENTES COM DENGUE – Diariamente, sem interrupções, pessoas com sintomas da doença contam com as 11 tendas de atendimento, sendo três (Gama, Guará e Paranoá) com funcionamento 24 horas, e oito (Planaltina, Varjão, Plano Piloto, Vicente Pires, Arniqueira, Taguatinga, Samambaia e Ceilândia) com atendimento das 7h às 18h.

ATENDIMENTO A PACIENTES COM SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS – Pessoas com sintomas de síndromes respiratórias contarão com mais de 30 UBSs em funcionamento de quinta-feira (30/5) a sexta (31/5), das 7h às 19h. Informações completas com horários e endereços estão disponíveis no site da SES-DF. Na segunda-feira (1/6), a rede de 176 UBSs voltará a funcionar normalmente.

SAÚDE BUCAL – Não haverá atendimento odontológico nas UBSs nem nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) ao longo do feriado. Dois prontos-socorros odontológicos funcionam normalmente: 24h todos os dias, no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), e das 7h às 19h, sábado (1/6) e domingo (2/6), no Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

VACINAÇÃO – Vacinas contra dengue, gripe, covid-19 e outras doenças, conforme seus públicos prioritários e o calendário nacional de vacinação, estarão disponíveis.

CAPS – Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionam normalmente, com acolhimento 24 horas, ao longo de todos os dias do feriado. Já os Caps tipos I e II e o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi) não abrem de quinta-feira (30) a domingo (2).

FARMÁCIAS DE ALTO CUSTO – As unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), mais conhecidas como Farmácias de Alto Custo, fecham nesta quinta-feira (30/5), sexta-feira (31/5) e domingo (2/6). No sábado (1/6), o atendimento será das 7h às 12h.

AMBULATÓRIOS E POLICLÍNICAS – Os ambulatórios e as policlínicas não abrem de quinta-feira (30/5) a domingo (2/6), voltando ao atendimento normal na segunda-feira (3/6).

*Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal