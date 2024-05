Suspeito de roubar pasageiros de coletivo é preso em Santa Maria

Por volta das 19h da noite dessa quarta-feira (29/5), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional (GTOP) 46, prendeu um homem suspeito de ser o responsável por diversos roubos a coletivos na Santa Maria. A prisão aconteceu na CL 215 da região.

Durante patrulhamento tático, a equipe, que havia recebido informações da empresa de ônibus sobre as características do suspeito, conseguiu localizá-lo em uma parada de ônibus. Segundo a corporação, ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir em direção ao interior das quadras. Contudo, após um acompanhamento tático e com o apoio de todos os prefixos do 26º BPM, ele foi localizado e detido.

A PMDF informou que, durante a ação, os policiais recuperaram uma mochila, que o homem roubou, pouco tempo antes, de uma criança que havia acabado de sair da escola. Na delegacia, diversas pessoas, incluindo rodoviários, a criança e seu responsável, compareceram para relatar terem sido vítimas do mesmo autor.