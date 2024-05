Samambaia dá largada ao IX Festival Gonzagão de Quadrilhas Juninas

Foi dada a largada para o ciclo junino no Distrito Federal. Neste sábado (01/06), o estacionamento do Instituto Amigos do Bem, em Samambaia Sul, será palco do lançamento do IX Festival Gonzagão de Quadrilhas Juninas. Ao todo, 18 grupos irão participar da competição que percorrerá o Distrito Federal com apresentações, shows culturais e uma feirinha com comidas regionais. O evento é gratuito.

Desde 2015, a União Junina, organizadora do evento, vem divulgando e fortalecendo as tradições juninas na capital do Brasil. O grupo é vinculado à Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas, que organiza o Brasileirão de Quadrilhas. “Para além das competições, o nosso olhar principal é para o humano e para a promoção do trabalho social. Queremos dar visibilidade àqueles grupos que não têm tanto espaço. Nosso foco maior é fomentar a participação popular, defender as raízes e promover a troca de saberes”, explica Hamilton Tatu, presidente da Conaqj.

Homenagem a Luiz Gonzaga

Todos os anos, a equipe organizadora busca homenagear o Rei do Baião em várias ações. “Nós somos uma das poucas entidades culturais do país a manter a figura do Luiz Gonzaga viva no São João. Todo material que é produzido, seja camisa dos grupos, seja camisa nossa, folder e decoração, é voltado para a figura dele. Tudo para enaltecer o legado deixado pelo artista, que defendeu as raízes nordestinas no Brasil inteiro”, ressalta Hamilton.

A sobrinha de Luiz Gonzaga, Nina Severino, detentora dos direitos de imagem do artista, estará presente na grande final do festival, que ocorrerá no estacionamento da Paróquia Santa Luzia, em Samambaia.

Campeã e Vice-Campeã

A campeã do Festival Gonzagão irá representar o Distrito Federal no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas nos dias 26, 27 e 28 de junho, em Aracaju. Já a vice-campeã vai disputar o Gonzagão Nacional, que será realizado nos dias 2 e 3 de julho.

Lista das quadrilhas participantes

1. Aparecida (São Sebastião - DF)

2. Perquê Isso Acontece (Ceilândia - DF)

3. Arcanjos do Cerrado (Recanto das Emas - DF)

4. Êta Peleja (Novo Gama - DF)

5. Estrela de Prata (Cidade Estrutural - DF)

6. Rasta Pé (Planaltina - GO)

7. Semear (Taguatinga - DF)

8. Tradição (Paranoá - DF)

9. Estrela de Fogo (Gama - DF)

10. Pau Melado (Samambaia - DF)

11. Arraiá Chapéu de Palha (Samambaia - DF)

12. Santo Afonso (São Sebastião - DF)

13. Chapéu de Palha (Gama - DF)

14. Chamego Bom (Planaltina - GO)

15. Furacão (Planaltina - GO)

16. Tengo Lengo (Ceilândia - DF)

17. Arriba Saia (Planaltina - DF)

18. Filhos do Sol (Paranoá - DF)

Confira a programação completa



01 de junho

Lançamento do Gonzagão

Local: Estacionamento do Instituto Amigos do Bem - QN 306, Samambaia Sul

14 a 16 de Junho

Planaltina

Local: Praça Central da Estância de Planaltina

21 a 23 de Junho

Gama

Local: Estacionamento do Estádio Bezerrão

05 a 07 de Julho

São Sebastião

Local: Estacionamento do Parque de Exposições

12 a 14 de Julho

Grande Final em Samambaia

Local: Estacionamento da Paróquia Santa Luzia (QR 302 - Próximo ao Fórum)