Livro "Sobrevivendo nas sombras" será lançado na Biblioteca Nacional

Dia 7 de março haverá o lançamento do livro “Sobreviver nas sombras”, obra de estreia da autora Hosana Santos, na Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). O livro conta a história de uma jovem que sai do interior e vai morar na "cidade grande", em busca de seus sonhos. “Uma história de desespero, aflição e de superação sofre preconceito, vira moradora de rua e é presa por um crime que não cometeu”, conta a autora.

Nascida em Caxias, no interior do Maranhão, e filha de lavradores, nem seus pais, nem seus irmãos sabiam ler. Hosana perdeu os pais na adolescência e, em 1982, mudou-se para Brasília, onde concluiu o Ensino Médio. “Com 10 anos já trabalhava em casa de família. A vida não foi fácil para mim. Mas, hoje posso dizer que eu venci. O meu primeiro romance é uma sensação de vitória, agradeço a Deus por tudo e pelos bons amigos que conquistei”, relembra Hosana.

Apesar de ser o primeiro romance, Hosana já publicou crônicas e poesias em coletâneas. Em 2010, participou dos projetos literários "Bibliorodas" e "Roedores de Livro" e, em 2015, da coletânea "De grão em grão", que enche o papo. Em seguida, no ano de 2018, contribuiu com poemas na antologia "Além da Terra, além do Céu"; e, em 2020, foi convidada para participar da entrega do Prêmio Jabuti.

“Escrever essa história foi muito gratificante e ao mesmo tempo triste falar de um assunto que acontece ao nosso redor todos os dias. O preconceito”, argumenta a autora. “Precisei pesquisar algumas coisas que contribuíram com a história e basear em alguns fatos reais.” Sobre o futuro, Hosana diz que quer continuar escrevendo.

Serviço

Lançamento do livro “Sobreviver nas sombras”, de Hosana Santos

Local: Auditório da Biblioteca Nacional de Brasília (Setor Cultural da República, Área Cívica, Brasília - DF)

Data: próxima quinta-feira (7/3)

Horário: 19h