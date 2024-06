Carro tomba em vala às margens da EPIA Sul, próximo ao viaduto do BRT

Na tarde de domingo (2/6), um carro tombou em uma vala às margens da EPIA Sul, no Núcleo Bandeirante e próximo ao viaduto do BRT, na estação Park Way. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que empenhou duas viaturas para a ocorrência, o automóvel Jeep/Renegade, de cor vermelha, havia saído da pista e parou tombado em uma vala no canteiro lateral da via.



O condutor do carro, de 71 anos, já havia saído do veículo por meios próprios, estava com escoriações superficiais na perna esquerda, consciente e orientado. Ele atendido e avaliado no local e não precisou ser transportado ao hospital. O automóvel ficou aos cuidados do proprietário.