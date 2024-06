Inscrições para o Festival Cine de Expressão vão até sexta-feira (7/6)

As inscrições estão abertas do dia 24 de maio a 7 de junho de 2024 e são limitadas a 100 vagas por categoria - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os jovens cineastas interessados em participar do Festival Cine de Expressão, em parceria com o Jovem de Expressão, têm até sexta-feira (7/6) para se inscreverem na edição deste ano. O evento, que acontecerá de 13 a 17 de agosto, na Casa do Cantador, em Ceilândia, tem como objetivo principal distribuir as obras nacionais e locais feitas por estudantes periféricos.

Com a temática “Educação e Território”, o festival contará com três mostras competitivas: a de Curtas Brasil, a Competitiva Curtas das Quebradas do DF e do Entorno e a Competitiva de Videoclipes das Quebradas do DF e do Entorno.

Esta é uma oportunidade para jovens cineastas apresentarem seus trabalhos e compartilharem suas visões únicas com o público.

Serviço

As inscrições on-line acontecerão até o dia 07 de junho e podem ser feitas pelo formulário: https://forms.gle/7eSXJnLfPnLXmwwWA