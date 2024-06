Usuário denuncia traficantes, que trocam tiros com a PM; um suspeito morre

Uma suposta cobrança de dívida de drogas terminou com três presos e um criminoso morto, na QNL 17/19 de Taguatinga. Quatro suspeitos estavam em um carro a caminho da casa de um usuário devedor, quando foram interceptados pela Polícia Militar (PMDF). Segundo a corporação, os autores reagiram e atiraram contra as equipes. Na troca de tiros, um dos envolvidos, de 20 anos, foi baleado e morreu.

Fontes informaram ao Correio que os quatro suspeitos, incluindo o que ficou baleado, saíram de Taguatinga com destino a Ceilândia para cobrar uma dívida de drogas. O suposto devedor teria acionado a Polícia Militar por telefone. Os PMs saíram em busca do quarteto e pediram que eles parassem o carro.

Sem sucesso, começou uma perseguição policial. De acordo com a PM, durante a ação, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição e chegaram a ameaçar balear uma senhora. A PM atirou contra o grupo e um deles, identificado como Ruan Pablo Santos de Lima, foi alvejado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional de Taguatinga, mas não resistiu aos ferimentos.

Os outros três ocupantes do veículo foram detidos. Eles carregavam uma arma de fogo calibre .38, com seis munições no tambor, das quais quatro estavam intactas e duas deflagradas. No assoalho do carro, foram encontradas mais duas munições, uma deflagrada e uma intacta.