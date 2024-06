Idoso de 83 anos é preso por abusar sexualmente de égua no quintal de casa

Um idoso de 83 anos foi preso pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) depois de ser flagrado cometendo atividade sexual com três éguas no quintal de casa. O homem foi autuado por abuso e maus-tratos contra animais.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) estava investigando a conduta do idoso. A prisão ocorreu após a DRCA receber denúncias que indicavam a ocorrência contínua de abuso do animal por parte do autor.

Segundo o delegado Jônatas Silva, chefe da DRCA, a égua que aparece nas imagens coletadas pela polícia foi resgatada e está sob cuidados especializados. “Na casa, encontramos mais duas éguas, que também foram resgatadas. Todos os animais foram levados para a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri), onde receberão atendimento de veterinários e especialistas em bem-estar animal”, afirmou.