Influencer Clara Maia mostra desespero para salvar seu bebê de engasgo

Momentos de pânico! Os influenciadores Clara Maia e André Coelho viveram três minutos de muita tensão após um dos filhos engasgar, na última quarta-feira (5). O casal é pai e mãe dos gêmeos José e João que nasceram em abril deste ano.

Na web, Clara Maia compartilhou com os seguidores os momentos dramáticos vividos pela família. Nas imagens, André aparece apreensivo e sem saber como reagir. Em contrapartida, Clara procura manter a calma e após usar uma manobra rápida para o desengasgo, consegue salvar a vida do bebê José.

“Passamos pelo maior pesadelo hoje à tarde, José se engasgou com leite depois de 1h da mamada, mas graças a Deus consegui ter o sangue frio pra fazer o que precisava ser feito. Foram 3 minutos de pânico que duraram uma eternidade, mas Deus cuidou e deu tudo certo!”, escreveu Clara.

Além disso, a ex-reality usou as redes sociais para deixar um alerta: "Eu sempre falo isso e vou deixar registrado aqui, primeiros socorros deveria ser matéria no colégio! Deveríamos crescer sabendo. Essa manobra salva vidas! Hoje foi a do José, mas poderia ser qualquer outro bebê ou pessoa", disse ela.

Famosos como Ana Clara, Camila Coelho e Paula Amorim deixaram mensagens de apoio na publicação do casal. "Que bom que você e o André se sentiram confortáveis em compartilhar mesmo com o susto. Todos deveriam saber primeiros socorros", comentou Ana Clara, apresentadora da rede Globo.