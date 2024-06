Motorista morre e três passageiros ficam feridos em acidente na BR-070

Um motorista morreu e três pessoas — entre elas uma criança — ficaram feridas, após o veículo bater em um poste na BR-070, na tarde desta sexta-feira (7/6).

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu próximo à entrada de Águas Lindas de Goiás (GO). Entre as vítimas, estão uma criança e duas mulheres, que eram passageiras, foram encaminhadas para hospitais da região.

A criança foi avaliada pela equipe de socorristas, queixando-se de dores na mão direita. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) orientado e estável. A mãe da criança, uma mulher de 43 anos, foi levada inconsciente e em estado grave ao hospital Bom Jesus de Águas Lindas, com ferimentos no rosto.

A avó da criança, uma idosa de 67 anos apresentava corte no braço direito, possível fratura no braço esquerdo e se queixava de dor na região torácica. Ela foi levada ao HRT conscientemente e estável.

O condutor do veículo, 49, morreu no local.

