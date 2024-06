Mega-Sena: 13 apostas do DF ganharam nos últimos 10 anos, afirma Caixa

O prêmio principal da Mega-Sena, que atualmente está acumulado em R$ 112 milhões, está no topo da lista de desejos dos brasilienses. E não é para menos: nos últimos dez anos, 13 apostas feitas no Distrito Federal conseguiram a proeza de acertar os seis números e serem recompensados com o valor que a Mega-Sena propôs, segundo levantamento feito pela Caixa Econômica Federal a pedido do Correio.

O próximo sorteio da bonificação acumulada ocorre neste sábado (8/6), e todos os apostadores estarão atentos para um possível triunfo.

Na história do concurso, os cinco números mais sorteados foram 10 — 53 — 5 — 23 — 34 (não necessariamente juntos). O algarismo 10, por exemplo, saiu exatas 319 vezes nas edições da Mega-Sena; e o quinto do ranking, 34, foi sorteado 292 vezes. Na sexta colocação, empatam os números 4 — 35 — 41 — 42, com 289 vezes.

Olhando por outra ótica, Lucas Régis, 42 anos, policial militar e apostador há dois anos e meio, conta que não acredita nos números que já saíram, e que prefere apostar com seus colegas de trabalho.

“Antes de tudo, não me baseio em números que já saíram. A estratégia que utilizo é juntar cerca de 50 colegas de trabalho para apostar justamente quando o valor da Mega-Sena fica acumulado, assim, ganhando mais dinheiro. Cada um dá R$ 10 e fazemos dois jogos com sete números. Logo após a divulgação do resultado, nós colocamos no grupo quantos números acertamos, o que erramos e, assim, sucessivamente”, explicou o policial.

Lucas também conta como o dinheiro conquistado pode ajudar a ter uma vida mais tranquila. “É um desejo que acaba virando um hobby. Você começa a cultivar algumas ideias e sonhos na sua cabeça conforme vai pensando no que faria com esse tanto de dinheiro. Iria viver uma vida mais confortável com viagens, ajudar os familiares mais próximos, esse tipo de coisa”, declarou.

Vem jogar

Para o sonho de ser milionário ser realizado, é necessário que o apostador preencha os seis números do volante. Para sair com qualquer premiação da Mega-Sena, o candidato deve acertar no mínimo quatro vezes. Para conseguir o maior valor da premiação, é necessário acertar a meia-dúzia de algarismos.

Na modalidade Surpresinha, é possível deixar que o sistema escolha os números. Na Teimosinha, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.



Terças, quintas e sábados são os três dias em que ocorrem os sorteios da Mega-Sena. A menor aposta custa R$ 5 e, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.



*estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti