FESTA JUNINA

Arraiá do Sagrado Mercês anima fim de semana dos brasilienses A entrada é gratuita. Além dos pratos típicos do período junino, o público poderá apreciar apresentações de forró das bandas Rod Martins, nesta sexta-feira (7/6) e no domingo (9/6), e Forró de Lá, no sábado (8/6). A paróquia fica na 615 Sul, com entrada pela L2