Secretaria de Turismo inaugura loja de artesanato, na Feira do Guará

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) inaugura a terceira loja de artesanato, neste sábado (8/6), na feira do Guará. A abertura do estabelecimento está marcado para às 10h e contará com um evento de abertura para recepcionar os artesãos no novo espaço.

Além de fomentar o empreendimento na região, a loja também atua como uma ferramenta para incentivar a cultura e produções artesanais e está localizada em um ponto estratégico, ao lado da estação de metrô, facilitando o acesso de moradores e turistas.



“A inauguração dessa nova loja é uma realização para os artesãos e manualistas de Brasília que tanto nos enche de orgulho em feiras, eventos e ações, tanto nacionais como internacionais”, disse Cristiano Araújo, secretário de Turismo do DF.



A loja é um espaço reservado para que artesãos e manualistas exponham e vendem suas obras, em um ambiente propício para a valorização do artesanato em Brasília.





Serviço:

Inauguração da loja de artesanato da Secretaria de Turismo na Feira do Guará

Local: Feira do Guará

Data: 08/06/2024

Horário: 10h

*Com informações da Setur-DF