Procurando emprego? DF começa a semana com 344 vagas; veja

As agências do trabalhador disponibilizam nesta segunda-feira (10/6), 344 vagas para quem está em busca de emprego no Distrito Federal. Algumas oportunidades exigem experiência comprovada, outras não. Os salários variam entre R$ 1.412 e R$ 5 mil. Confira as possibilidades de trabalho.

O maior destaque entre os espaços disponíveis vai para área de representante comercial autônomo, em Ceilândia, com salário de R$ 2,8 mil, com 20 vagas abertas. A mesma quantidade de oportunidades também é ofertada em Samambaia Sul, sendo 10 na função de padeiro e o restante como pizzaiolo, ambas com remuneração de R$ 1.515.

Há cinco vagas disponíveis no Núcleo Bandeirante para mecânico de autos em geral com salários de R$ 3.397,48 e três oportunidades para eletricista de instalação de veículos automotores oferecendo remuneração de R$ 3.393,72, na mesma região. Na Asa Sul, um salário de R$ 3,8 mil é oferecido para seis vagas de garçom.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, uma vez que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet).