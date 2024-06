Ciclista fica ferido em colisão com carro em Águas Claras

Na manhã desta segunda-feira (10/6), um ciclista ficou ferido em um acidente de trânsito envolvendo um carro na Avenida Castanheiras, em Águas Claras. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 8h e deslocou duas viaturas para atender a ocorrência.

No local, as equipes de resgate encontraram um carro modelo GM Ônix, de cor branca, envolvida na colisão. A condutora do automóvel, de 37 anos, saiu ilesa do acidente. O ciclista, de 28, foi atendido pelos socorristas e transportado consciente e orientado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Ele apresentava ferimentos na face e hemorragia nasal.



Devido ao atendimento, uma das faixas de rolamento precisou ser interditada, causando transtornos no trânsito local. Até o momento, a dinâmica do acidente não foi esclarecida.



O local do acidente ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para as devidas providências e investigação.