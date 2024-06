Capital da solidariedade. Frio se aproxima e mobiliza grupos de brasilienses

O começo oficial do inverno será em , porém, os brasilienses têm vivenciado antecipadamente manhãs e noites de muito frio. As mais afetadas são as pessoas em situação de vulnerabilidade, que enfrentam este período nas ruas da capital. Na ultima -feira (13/6), a Estação Meteorológica do Gama registrou 9,9ºC, temperatura mais baixa do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), espera-se que com a chegada do inverno os termômetros registrem temperaturas ainda mais baixas. Com o frio iminente, grupos de brasilienses buscam aquecer os mais necessitados com campanhas solidárias.

Poder de escolha

É o caso do projeto The Street Store DF, que surgiu em 2015 e foi idealizado por Ruth Duarte. A ideia foi inspirada em um vídeo que ela assistiu no ano anterior e que se passava na África do Sul, onde as pessoas podiam escolher os itens que queriam para si, e não apenas recebê-los. Além de fornecer doações para pessoas em situação de vulnerabilidade, o projeto busca dignificar e dar voz para aqueles que muitas vezes são invisíveis na sociedade.

Após mais de oito anos de história, o projeto é considerado TOP 1 mundial em número de ações, doações e pessoas impactadas. Ao todo, são cerca de 200 toneladas de itens doados,150 mil vidas impactadas pela iniciativa e inúmeros voluntários. Com três pontos de coleta no DF, o projeto recebe roupas, agasalhos e cobertores que serão disponibilizados para escolha.

Ruth comenta como se sente ao realizar esse projeto e o objetivo principal dele. "Ao ver a ideia, lá em 2015, me emocionei muito. Dar a oportunidade a quem é invisível à sociedade e nada tem, de o poder de escolher uma roupa, agasalho, e não simplesmente receber, é dignificar a vida da pessoa com o gesto de escolher", ressalta a idealizadora.

Ela comenta sobre a importância de ajudar o próximo neste momento da chegada do inverno. "Se a gente se incomoda com o frio no dia a dia, imagina as pessoas que estão na rua. Elas não têm moradia, roupas quentes, nada! É vital nós doarmos para essas pessoas sobreviverem. Doar em qualquer forma é dizer: eu me importo com você. Doar é demonstrar humanidade e pensar na coletividade", conclui.

Barba na rua



Com a ajuda de voluntários e por meio de doações, o Instituto Barba na Rua distribui alimentação às pessoas em situação de rua de todo o Distrito Federal, atendendo em média 200 pessoas por dia de ação. Além disso, o projeto também realiza doações de agasalhos, cobertores e roupas.

O projeto foi idealizado por Rogério Barba, que viveu nas ruas por mais de 25 anos e atualmente ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade com intuito de trazer dignidade e novas oportunidades.

Barba adianta que o instituto tem buscado soluções para a temporada de frio. Um dos objetivos é a utilização de ginásios para alocar as pessoas em vulnerabilidade e amenizar as dificuldades vivenciadas neste período nas ruas.

O idealizador do projeto também incentiva as pessoas que não podem ir até as instituições entregar as doações a levarem consigo agasalhos e roupas para pessoas que trabalham nos semáforos ou que estão em situação de rua. "Com a chegada do frio, este é o momento da solidariedade aquecer os corações de quem doa de quem recebe", relata Rogério Barba.

Campanha do agasalho

Com essa visão, a Campanha do Agasalho Solidário 2024 chega à edição para fazer a ponte entre doadores e as pessoas em situação de vulnerabilidade, garantindo que as doações cheguem a quem mais precisa delas. Sob a liderança da primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, e a coordenação da Chefia-Executiva de Políticas Sociais , o projeto já destinou diversos itens de frio para a população brasiliense. A iniciativa tem o objetivo de arrecadar itens como agasalhos, cobertores, meias, luvas e gorros.

"A Campanha não distribui apenas agasalhos e cobertores para aqueles que precisam, mas também promove um senso de comunidade e solidariedade em nossa sociedade. Ao ajudarmos uns aos outros, construímos um lugar mais acolhedor e humano para todos", comenta Mayara Noronha Rocha ao Correio.

A campanha — que começou em e segue até — já arrecadou mais de 8 mil itens. As doações poderão ser realizadas nos pontos de coleta oficiais localizados nos Órgãos do GDF, Administrações Regionais, Batalhões da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Nestes cinco anos, a campanha já arrecadou mais de 51 mil itens de combate ao frio.

Segundo a Chefia-Executiva de Políticas Sociais, a campanha é de suma importância para ajudar aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. "A campanha contribui para mitigar os efeitos adversos do inverno, fornecendo agasalhos e cobertores para manter as pessoas aquecidas e protegidas do frio intenso", destaca. Inicialmente, a meta estabelecida para arrecadação era de 8 mil itens. No entanto, essa expectativa já foi superada. "Isso demonstra o engajamento e a generosidade da população brasiliense", conclui a Chefia.

Serviço - Campanha do Agasalho Solidário

Período: até 16 de julho



Pontos de coleta: Órgãos do GDF, Administrações Regionais, Batalhões da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do DF.

Pontos de doação The Street Store DF

Boulevard Shopping

1º piso - Eco praça. (Ao lado do Carrefour)

Alameda Shopping

Piso moda - Gentileza store (loja vazia)

Desiderata Hair Institute

SHIS QI 11 Bloco G sala 37 - Lago Sul

Contato: @streetstoredf

Instituto Barba na rua

Contato: (61) 98363-8161 e barbanarua@gmail.com