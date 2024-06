Inscrições para o Miss DF Terra vão até esta sexta-feira (14/6)

A cearense Morgana Carlos foi a grande vencedora do Miss Terra Brasil 2023 e ficou entre as 8 finalistas da competição mundial. - (crédito: Divulgação )

A primeira edição do Miss Distrito Federal Terra está com inscrições abertas até esta sexta-feira (14/06). O concurso elegerá uma representante da de Brasília para a etapa nacional, que ocorrerá no teatro WTC Sheraton em São Paulo, em São Paulo, entre os dias 24 e 31 de setembro. Podem se inscrever candidatas com idades entre os 17 e 28 residentes do Plano Piloto e regiões administrativas. As seletivas ocorrerão entre os meses de junho e julho. Já a grande final distrital será realizada no dia 3 de agosto.

"Estamos querendo trazer para o DF todo o glamour e espetáculo, assim como acontece na etapa nacional do Miss Terra. Estou me reunindo com autoridades e empresários para fazer um grande evento e mostrar todo o seu potencial de abrir novas portas para a realização de sonhos", conta Cleando Pereira, coordenador estadual do concurso.

Prêmio

A vencedora do Miss Distrito Federal Terra 2024, além de se consagrar campeã na capital, receberá R$ 2.500,00, coroa, faixa e terá as passagens aéreas, alimentação e estadia garantidas para competir na grande final nacional, em São Paulo.

Critérios de participação

De acordo com a organização, para participar da seletiva, a candidata precisa preencher alguns requisitos, como ter entre 17 e 28 anos, ser solteira, ter altura mínima de 1,64 metro e não ter realizado ensaios fotográficos sensuais ou eróticos.

Concurso Nacional Miss Hearth

As vencedoras do concurso nacional receberão R$ 30 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil, para o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, respectivamente. Após a grande final nacional, a representante brasileira irá disputar o título de Miss Hearth.

"O Miss Terra é um concurso de beleza internacional feminino que começou a ser realizado em 2001. Ele é conhecido como um evento que tem como objetivo a preservação do meio ambiente, tanto é que normalmente as candidatas estão ligadas a práticas de sustentabilidade. A vencedora apoia e promove causas do setor socioambiental. Além do prática, ela divulga o ecoturismo pelo mundo", reforça a jornalista, Miss Brasil Universo 89/90 e diretora executiva do Miss Brasil Terra, Flávia Cavalcanti.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas por meio do link. Mais informações pelo WhatsApp (61) 98229-8985 ou pelo Instagram @missdistritofederalterra2024