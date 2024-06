Jovem de Expressão promove workshops gratuitos de arte e tecnologia

Estão abertas mais de 50 vagas para workshops gratuitos voltados ao público jovem nas áreas de arte e tecnologia. O projeto foi intitulado Formação de Arte e Cultura nas Periferias do DF e faz parte do programa Jovem de Expressão. Os encontros serão presenciais no Jovem de Expressão em Ceilândia Norte, na EQNM 18/20, Praça do Cidadão em Ceilândia Norte.

Os workshops abrangem uma variedade de modalidades, incluindo Operação de Drone, VJ, Teatro e Danças Urbanas. As aulas serão ministradas por profissionais renomados em suas respectivas áreas, proporcionando aos participantes uma oportunidade única de aprender e se desenvolver em um ambiente de apoio e criatividade.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/Pewrm6oqLKwmoSpz6

Programação dos Workshops

- Operação de Drone - 25/06 e 27/06, das 14h às 18h

- VJ - 25 e 27/06 e 02 e 04/07, das 19h às 21h

- Teatro - 01/07 e 03/07, das 14h às 18h

- Danças Urbanas - 24/06 e 28/06, 01/07 e 05/07, das 19h às 21h

Detalhes dos Workshops e Instrutores

Operação de Drone

Ministrado por Lucas Marcelo, formado em Audiovisual pelo Jovem de Expressão desde 2017, o workshop vai abordar desde os princípios de segurança até os fundamentos para um voo seguro de drones. Lucas tem vasta experiência em captação de imagens aéreas e já realizou trabalhos em diversas regiões do Brasil, incluindo a Amazônia e a Chapada dos Veadeiros.

VJ (Video Jockey)

As aulas serão conduzidas por DJ Jean C, um profissional com vasta experiência na área. Jean C tem um amplo portfólio de trabalhos como VJ, destacando-se por suas performances inovadoras em diversos eventos culturais. Ele compartilhará conhecimentos sobre técnicas de mixagem de vídeo ao vivo, criação de visuais impactantes e a integração de música e imagem para proporcionar uma experiência sensorial completa.

Teatro

Rafael Soul, renomado artista e educador, será o responsável por este workshop. Com um currículo extenso que inclui mestrado em Práticas e Processos Artísticos pela Universidade Federal de Uberlândia, Rafael é especialista em direção e preparação de elenco. Ele também é terapeuta e dedica-se ao desenvolvimento pessoal através das artes cênicas. Sua abordagem criativa e amorosa busca promover o crescimento artístico e social dos participantes, além de fomentar uma conexão profunda com a arte teatral.

Danças Urbanas

Hud Oliveira, um dos principais nomes da dança urbana em Brasília, conduzirá as oficinas. Com início na vida artística no circo aos 14 anos, Hud é um experiente coreógrafo e professor. Ele se destaca por suas pesquisas na cultura Dancehall e possui uma carreira sólida como bailarino e coreógrafo, trabalhando com diversos artistas regionais. Este workshop proporcionará aos participantes uma imersão nas técnicas e expressões das danças urbanas, além de uma oportunidade de explorar sua própria criatividade e expressão corporal.

Inscrições e Participação

As vagas são limitadas e a inscrição é gratuita. Esta é uma excelente chance para os jovens se conectarem com o universo cultural, adquirirem novas habilidades e se inspirarem em profissionais de destaque.

As inscrições podem ser feitas pelo link. Os encontros serão presenciais no Jovem de Expressão em Ceilândia Norte, na EQNM 18/20, Praça do Cidadão em Ceilândia Norte.