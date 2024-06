No DF, o tempo fica seco e com céu ensolarado durante o dia

Bom dia, Brasília! Torre de TV. Previsão do Tempo. - (crédito: Ed Alves/CB)

Com a umidade baixando a cada dia, a garrafinha d’água e o protetor solar devem continuar sendo os itens essenciais dos moradores do Distrito Federal (DF) até o fim de junho. Nesta terça-feira (11/6), a mínima registrada foi de 12°C, na região do Gama, e a máxima esperada é de 28°C.

A umidade varia entre 85% e 25%. A nebulosidade permanece baixa e o céu, ensolarado durante boa parte do dia. Ao entardecer, as temperaturas tendem a baixar à noite e as madrugadas devem ser mais frias.

Segundo Glauco Freitas, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de mudanças no tempo ao longo desta semana.