Mercado de flores prevê aumento de 15% nas vendas no Dia dos Namorados

Considerada uma das datas mais esperadas do ano, o Dia dos Namorados anima o comércio, principalmente o de flores. De acordo com a Fecomércio-DF os buquês e arranjos estão entre as cinco escolhas de presentes mais populares para presentear. Roupas e acessórios; cosméticos e perfumes; calçados e chocolates também fazem parte dessa lista. Lojistas esperam crescimento nas vendas de 16,7%, em relação ao desempenho do ano passado. De acordo com pesquisa da instituição, R$ 394 milhões devem ser injetados na economia da capital.

A intenção de compra do público está mais otimista neste ano, como destaca o levantamento. Cerca de 75% dos entrevistados pretendem presentear os parceiros, índice maior que os 64,5% de 2023. O valor médio que prometem investir em presentes também subiu, passou de R$ 227,98 (2023) para R$ 251,37, com aumento de 10,2%. A reportagem do Correio conversou três floriculturas para entender como estão as expectativas de venda neste período.

A floricultura Flô foi criada há oito anos. Marcada por uma forte presença nas redes sociais, a loja conta com 41 mil seguidores e tem conquistado o público com uma seleção do melhor buquê para este ano.

Além dos arranjos tradicionais e de único tipo de flor para essa temporada, a loja dispõe de arranjos com dálias, antúrios e bastão do imperador. "É uma maneira de a gente trazer tropicalidade e também explorar flores do cerrado, conseguindo fazer um mix de produtos", destaca Catharina Sacerdote, consultora de negócios da Flô. Catharina ressalta que as expectativas para esse período é boa. "Esperamos um aumento de 20% ou mais nas vendas", destaca.

Ela justifica esse otimismo. "O Dia dos Namorados é uma tradição bonita e consolidada na nossa cultura. A gente entende que a flor nos complementa, nos preenche e celebra a vida. Um objeto, qualquer que seja, às vezes, não vai fazer. A flor é uma maneira delicada, bonita e mais próxima de expressar um sentimento", afirma.

Personalização floral

Há mais de 15 anos, a Ozumi tem buscado oferecer uma experiência única e personalizada aos clientes. Segundo Vicente Ozumi, designer e proprietário do ateliê, ele e os funcionários estão se preparando para um volume de vendas maior que o ano passado, com aumento de 15%.

A Ozumi tem ganhado espaço no comércio da floricultura, garante o proprietário, que oferece, segundo ele, um trabalho mais elaborado, com design e personalidade para o cliente. Ozumi realiza a confecção dos buquês de acordo com o pedido dos consumidores. Segundo ele, o tipo de flor mais pedido neste período são as rosas colombianas, que custam a partir de R$ 20. "O céu é o limite para o investimento. Por ser ateliê, temos muitos pedidos inusitados, como montar um buquê com 50 rosas colombianas, que custou R$ 1,2 mil", afirma.

Para o empresário a importância dos arranjos neste período vai muito além do sentido material. "Quando oferecemos flores, o sentido da ocasião se manifesta completamente diferente. Até quando existe um outro presente, quando adequamos com as flores, o sentido muda", enfatiza.











Buquê de alegria

Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a floricultura Flores da Mel espera um aumento de 15% nas vendas em relação ao comparativo do ano passado. Segundo Imailton Junior, proprietário da loja, as orquídeas cascatas são um dos carros-chefe de vendas e custam em média R$ 240.

De acordo com Imailton, as flores são ótimos presentes pois tem o poder de levar alegria e encanto. "As flores remetem a carinho, cuidado, atenção. Houve um momento de procura, escolha, algo que tenha mais sintonia entre a pessoa que envia e a pessoa que recebe. Por esse motivo, acredito que as flores tenham um lugar especial nesse momento de comemoração", relata o proprietário.

Serviço:

Flô

Asa Sul CLS 315 Bloco B loja 13 - Asa Sul

De segunda a sábado, das 8h às 19h

Flores da Mel

R. das Paineiras, 7 - Loja 3 - Sul, Brasília

De segunda a sexta, das 7h30 às 19h

Sábado, das 7h30 às 18h

Ozumi Design

CLSW 302 Bloco B, St. Sudoeste Edifício Park Center Loja 74

Funcionamento com hora marcada