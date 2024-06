Mulher acusada de furto a shoppings é presa na Rodoviária do Plano

Uma mulher foragida da Justiça acusada de fazer parte de uma organização criminosa especializada em furtos a shoppings foi localizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do BPChoque (PATAMO), e detida nessa terça-feira (11/6) na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. Segundo a PMDF, a mulher tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de furto, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor.

A prisão ocorreu durante patrulhamento orientado pelo serviço de inteligência e em apoio à Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SP). De acordo com a corporação, a detida está envolvida em um furto a uma loja de time de futebol, situada em um shopping na área central de Brasília. O crime aconteceu no dia 18 de fevereiro. Na ocasião, os suspeitos levaram R$ 15,7 mil em mercadorias.

Ainda segundo a PMDF, em outra situação, a autora foi identificada como parte de um grupo que utilizava um aparelho para clonar o controle de portas. Dessa forma, os criminosos conseguiram levar uma grande quantidade de mercadorias de uma perfumaria localizada em um shopping de Luziânia. O furto ocorreu no dia 19 de abril, às 21h. O prejuízo foi estimado em mais de R$50 mil.

A mulher foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul, para execução dos mandados.