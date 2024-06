Operação faz buscas em casas de empresários que compraram terreno da Terracap

Na manhã desta quinta-feira (13/6), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª Delegacia de Polícia (DP) de Brazlândia, cumpriu mandados de busca em três domicílios de dois empresários que locaram tendas, estruturas metálicas e equipamentos de som e iluminação para eventos de Brazlândia. Foram apreendidos aparelhos celulares e documentos. Trata-se da terceira fase da Operação Colombo, que investiga a compra de um terreno da Terracap, por parte dos empresários, de um ex-administrador regional de Brazlândia e chefe de gabinete do deputado distrital Iolando Almeida (MDB-DF), Marcelo Gonçalves da Cunha.

Os mandados foram expedidos pelo Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia e cumpridos em Samambaia, Vicente Pires e Cidade Ocidental (GO). As investigações apontaram que o terreno negociado pelo agente público é avaliado em mais de R$ 1 milhão e está situado às margens do Lago Veredinha, área nobre de Brazlândia. O empresário já havia instalado água e luz no terreno.

No último dia 25 de abril, na primeira fase da Operação Colombo, um dos empresários foi preso por policiais civis da 18ª DP, após cumprimento de um mandado de busca, por posse irregular de munição de uso restrito. A apuração também apontou que, no ano de 2022, o agente público investigado recebeu valores de empresários que locaram tendas, estruturas metálicas e equipamentos de som e iluminação para três grandes eventos de Brazlândia — no aniversário da cidade, na Festa do Morango e no Réveillon.

Segundo a PCDF, esses valores foram ocultados e dissimulados em contas de parentes dos investigados. Na segunda fase da operação, realizada em 14 de maio, foi cumprido um mandado de busca na casa do agente público, na cidade de Águas Lindas de Goiás.

A reportagem tenta contato com o Marcelo e com a Terracap.