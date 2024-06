Projeto de moda de Planaltina está em busca de "modelos plurais"

O projeto Planaltina, no Coração do Planalto Central está com seleção de modelos aberta até 20 de junho, por meio de formulário on-line. A iniciativa une a valorização do contexto cultural e histórico de Planaltina, aliado ao movimento de “corpos positivos” a partir de modelos plurais.

Idealizado pela estilista Thalita Lobo, o projeto busca valorizar e difundir a moda no Distrito Federal, destacando o trabalho de artistas independentes de Planaltina, focando em produções periféricas, diversas e inclusivas. Serão selecionadas meninas e mulheres, dos 15 aos 60 anos, priorizando moradoras de Planaltina.



Serão selecionadas modelos com corpos diversos representando a pluralidade da mulher, para ensaio fotográfico e modelagem, culminando em um desfile de encerramento aberto ao público, em agosto deste ano.



Após a inscrição on-line, as modelos interessadas devem comparecer a uma seletiva presencial em Planaltina, em local ainda a definir, em 22 de junho. A divulgação on-line do resultado final será em 24 de junho.

A partir do projeto serão feitos um desfile com 20 looks da coleção "Planaltina, no Coração do Planalto Central"; promoção de workshops sobre moda, vivência na passarela e empoderamento feminino; e documentação de todo o processo e disponibilização on-line para amplo acesso. O projeto também garante a inclusão de pessoas com deficiência (PCD).



Mais informações podem ser conferidas no perfil do projeto no Instagram.