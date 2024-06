Quadras do Sol Nascente/Por do Sol ficam sem água nesta sexta-feira (14/6)

O fornecimento de água será interrompido temporariamente no Sol Nascente/Pôr do Sol, nesta sexta-feira (14/6), das 7h às 20h. A interrupção será no Setor Habitacional Sol Nascente (SHSN) — chácaras 05, 07, 7A, 73 e 84.

De acordo com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), o motivo é a realização de serviços de manutenção no sistema de abastecimento de água. Ainda segundo a Caesb, A Caesb, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção, ou seja, a partir das 20h.

Mais informações podem ser obtidas pelo número 115.

Com informações do Agência Brasília