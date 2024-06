Clientes da Caesb recebem cobrança ilegal de golpistas na internet

Golpes contra clientes da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) estão sendo realizados na internet por meio de sites piratas com endereços e layouts semelhantes ao portal oficial da empresa. Recentemente, dois casos foram reportados à Ouvidoria da Caesb. Em ambos, os clientes buscavam pela internet a segunda via da conta de água e acabaram sendo direcionados para sites falsos, muito parecidos com o site oficial da companhia.

Em um dos casos, o cliente acessou um site pirata, recebeu a segunda via da conta de água e pagou R$ 132 pelo boleto gerado. Já na outra ocorrência, o cliente percebeu a tentativa de golpe ao notar que o endereço do portal não correspondia ao divulgado pela Caesb, e relatou o incidente. A empresa denunciou os sites piratas ao Google, que retirou os falsos portais do ar e orientou as vítimas a registrarem um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

A Caesb informa que está intensificando o alerta contra golpistas, principalmente com a prorrogação da campanha para clientes que desejam liquidar dívidas com a empresa. Pelo Programa Caesb Negocia, a companhia oferece um desconto de 99% sobre os juros da conta de água ou multas por impedimento de cobrança. A oferta é válida para dívidas contraídas até 15 de janeiro de 2024, e o prazo de adesão termina no próximo dia 30.

A companhia reforça que seu único site oficial é www.caesb.df.gov.br e que qualquer outro endereço não deve ser acessado pelos clientes. A Caesb também alerta que antes de realizar qualquer pagamento, os usuários devem verificar cuidadosamente quem é o beneficiário, e que não utiliza assessorias de cobrança para intermediar suas relações com os clientes, todos os pagamentos são feitos diretamente para a empresa.



*Com informações da Caesb

Saiba Mais Cidades DF Mulher acusada de furto a shoppings é presa na Rodoviária do Plano

Mulher acusada de furto a shoppings é presa na Rodoviária do Plano Cidades DF Jovem do Recanto das Emas é selecionado em show de talentos dos EUA

Jovem do Recanto das Emas é selecionado em show de talentos dos EUA Cidades DF Corpo de jogador é encontrado decapitado em mata de Valparaíso (GO)