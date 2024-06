Sextas Musicais traz o pianista Diones Correntino ao palco do CTJ Hall

Um dos principais compositores e pianistas da atualidade, o artista Diones Correntino promove uma apresentação musical no espaço do CTJ Hall (706/906 Sul), no evento Sextas Musicais no dia 21/6, às 20h.





O concerto, intitulado Som Mestiço, é baseado em um álbum gravado do artista Dione Correntino. Além de composições originais, Correntino também vai apresentar canções de grandes nomes da música brasileira, como Chico Buarque, Tom Jobim e Milton Nascimento. O projeto Sextas Musicais conta com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, oferecendo, semanalmente, concertos musicais gratuitos com artistas brasileiros e internacionais.

O show do artista Dione Correntino é oferecido de forma gratuita. Não é necessário retirar os ingressos antecipadamente, basta comparecer ao espaço do CTJ Hall.

