Carreta carregada de glicerina pega fogo na DF 100, na região de Planaltina - DF

Por volta das 5h25 deste sábado (15/6), uma carreta carregada de glicerina pegou fogo na DF 100, próximo ao Trevo do Alemão sentido DF 250, região de Planaltina - DF. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), empenhou três viaturas para atender a ocorrência.

Segundo o CBMDF, chegando ao local da emergência, a equipe de socorro se deparou com uma carreta Volvo, de cor branca, que estava com chamas nas rodas da carreta tipo tanque. De imediato, os bombeiros iniciaram o combate com uso de espuma extintora e apagaram o incêndio, evitando que o fogo se alastrasse por completo para o restante do veículo. A carreta estava carregada de glicerina.

O condutor, de 61 anos, não se feriu. Os bombeiros informaram que a causa do incêndio é desconhecida. A cena ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).