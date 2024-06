Secretaria de Educação abre inscrições para cursos técnicos

Entre os cursos disponíveis haverá vários no segmento de tecnologia - (crédito: Felipe de Noronha / SEE)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) oferece, a partir desta quinta-feira (20/6), 5.824 vagas de formação profissional para carreiras de nível médio, além de de especialização e de qualificação técnicas. Para cada curso — nas áreas de tecnologia, administração, comunicação, saúde e música, entre outras — serão reservadas 20% das matrículas a pessoas com alguma deficiência. No caso dos interessados em aprender ou se aprimorar em instrumentos musicais, haverá a aplicação de provas práticas e teóricas. Os demais terão sua aprovação definida por um sorteio eletrônico. As inscrições — que podem ser feitas acessando (ou clicando) este endereço eletrônico: www.educacao.df.gov.br/ept-%c2%b7-2o-semestre-2024/ — ficarão abertas até o dia 30 de junho e a programação se inicia no próximo semestre.

Os cursos oferecidos estão o de auxiliar administrativo, barbearia, bombeiro civil, animação, enfermagem, informática, marcenaria, manicure e pedicure, nutrição, entre outros. A lista completa pode ser conferida no edital divulgado pela SEE-DF.

As inscrições podem ser feitas apenas pelo site da SEE-DF. Os resultados da primeira chamada de aprovados e escolhidos pelo sorteio serão divulgados a partir das 18h do dia 12/7. A interposição de recursos pelos candidatos que não foram aceitos nos exames musicais estará disponível no dia 15/7, em horário de funcionamento da secretaria escolar (entre 8h e 17h).

As aulas serão dadas em unidades da rede pública de ensino em Brazlândia, Ceilândia, Guará, Planaltina, Plano Piloto (Asa Sul e Cruzeiro Novo), Santa Maria e Taguatinga.

