Projeto oferece bolsas gratuitas para colônia de fériasno DF

A Kalango Escola de Aventura promoverá colônia de férias com bolsas gratuitas para estudantes da rede pública do DF. O projeto dará início no dia 1º de julho, com 10 vagas para crianças de 4 a 12 anos. Com foco em atividades ao ar livre e longe das telas de celulares e televisões, a iniciativa visa proporcionar entretenimento aos jovens em situação de vulnerabilidade.

Entre as mais de 12 modalidades estão aulas de caiaque, escalada, skate, parkour, futsal, basquete e vôlei. Os participantes também poderão brincar de queimada, pique-pega, bolinha de gude e de soltar pipa. Além disso, atividades na piscina, educação ambiental, aulas de culinária mirim e piqueniques fazem parte do cronograma.

A programação ocorrerá na nova unidade da escola: Clube ARCEF - SEAGRI, na Asa Norte. As bolsas serão destinadas a alunos das escolas Classe 113 Norte, Classe 115 Norte, Classe 316 Norte e Classe 415 Norte.