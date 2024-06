Senado terá audiência pública para discutir o PPCUB

A Comissão de Meio Ambiente do Senado analisará, em sessão pública na próxima quarta-feira (26/6), as mudanças propostas para a área tombada da capital federal que constam no Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB). A reunião foi solicitada pela senadora Leila Barros (PDT) e aprovada, hoje (19/6), pelo grupo parlamentar.

Leila Barros afirma que a capital do Brasil foi planejada para ter grandes áreas verdes e prédios baixos. Com as alterações trazidas pelo PPCUB, ela teme que essas características urbanísticas sejam perdidas.

O encontro no Senado será aberto ao público e está marcado para as 9h, no Plenário 15 - ala Alexandre Costa, no Anexo II. A comissão também convidou gestores das secretarias de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e de Meio Ambiente e Proteção Animal do DF; professores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Brasília (Ceub) e da Universidade de Brasília (UnB); e a coordenação do Núcleo do Distrito Federal do Comitê Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos).