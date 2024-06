Mega-Sena sorteia nesta quinta, o prêmio acumulado em R$ 60 milhões

As seis dezenas do concurso 2.739 da Mega-Sena serão anunciadas nesta quinta-feira (20/6), a partir das 20h (horário de Brasília). No último sorteio, ninguém conseguiu acertar os seis números para levar o prêmio máximo e agora o montante está acumulado em R$ 60 milhões.

Os apostadores que desejam conquistar o valor principal podem realizar as apostas até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar on-line. Basta se registrar no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.

Quina de São João

As apostas para a Quina de São João, com prêmio estimado em R$ 220 milhões, estão sendo feitas, em qualquer volante da Quina, nas casas lotéricas de todo o país e pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal oficial. O sorteio do concurso 6.462, será realizado no próximo sábado (22/6).

Cada aposta simples custa R$ 2,50. Para jogar, o apostador deve marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no cartão. Outra opção é deixar para o sistema escolher os números, modalidade conhecida como "surpresinha". Ganham premiações os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números.

Assim como em outros concursos especiais das Loterias Caixa, a Quina de São João não vai acumular. Caso não haja ganhadores na faixa principal, com acerto de cinco números, a bolada será dividida entre os acertadores da 2ª faixa (quatro números) e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

A pessoa também tem a opção de realizar apostas em grupo com o Bolão Caixa. Os apostadores da Quina podem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. A novidade é que agora as cotas de bolão organizadas pelas lotéricas também podem ser adquiridas no portal oficial com tarifa de 35% do valor da cota.