Ibaneis assina ordem de serviço para construção de escola no Sol Nascente

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, na manhã desta quinta-feira (20/6), ordem de serviço para a construção de um Centro de Ensino Fundamental no Sol Nascente/Pôr do Sol. A escola terá 20 salas de aula, que atenderão 700 alunos por turno.

Ibaneis declarou que o lançamento de obras para a educação contribui para o desenvolvimento das famílias e que é uma oportunidade para transformar a vida dessas pessoas. “Nós estamos aqui, hoje, com o início das obras de uma escola que vai beneficiar essa quantidade absurda de crianças, que hoje são transportadas pra ter aula em outros locais”, disse.

O chefe do Executivo informou que pretende implantar, ainda em 2024, uma Unidade Básica de Saúde na região. “Em agosto, nós estaremos de volta aqui, nesse terreno ao lado, lançando a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), para atender essa comunidade também.”

Isaias Aparecido, secretário executivo da educação, apontou que a construção é um avanço significativo. “Cerca de 1,4 mil alunos serão atendidos por dia nessa escola. O profissional que trabalhar aqui estará perto do estudante, conhecerá a família do estudante, é um avanço significativo de anos, foram décadas de abandono da região. O governador Ibaneis é o que mais fez e faz pela educação do DF.”

Cláudio Ferreira, administrador do Sol Nascente, agradeceu o GDF pelas obras que estão sendo realizadas na região. “O governo do Distrito Federal tem mudado a história do Sol Nascente e Pôr do Sol. E por que eu falo também do Pôr do Sol? Porque o Pôr do Sol, segundo o nosso secretário Walter Casemiro (secretário de obras do DF) conhecerá em breve a empresa que vai fazer o projeto das execuções das obras dentro da região."

Segundo o GDF, desde 2019, quando o Sol Nascente foi transformado em região administrativa, foram investidos mais de R$ 630 milhões para levar saneamento básico, água, luz e equipamentos públicos aos 95 mil moradores da cidade. Na manhã desta quinta (20/6), antes do início da agenda, o governador comentou o valor investido nas redes sociais. “Nosso governo está comprometido com as necessidades da população e já investimos R$ 630 milhões em infraestrutura na região”, escreveu.

Visita às obras da região

Ainda na agenda da manhã desta quinta-feira (20/6), o governador visitou as obras que estão sendo feitas na região do Sol Nascente e o sexto trecho das obras realizadas na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig).

Durante a visita, Ibaneis caminhou pelas ruas e observou os mapas que sinalizam como as vias ficarão após o término das obras.