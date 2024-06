Obras raras sobre a capital serão expostas na Biblioteca Nacional

A exposição Brasília Rara, de livros raros sobre a história do Distrito Federal, será inaugurada nesta quinta-feira (27/6), às 15h, na Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). A entrada é gratuita e o público terá a oportunidade de conhecer cerca de 30 das 150 obras da Coleção de Obras Raras da BNB, que falam sobre a capital. A mostra segue até 31 de julho.

Os critérios para a escolha das obras selecionadas incluem importância e raridade, dificuldade de acesso, valor agregado, temática, registros de eventos históricos ou até por conter um selo ex-libris (marca de propriedade) de alguma personalidade, como, por exemplo, do arquiteto Lúcio Costa, que desenhou o Plano Piloto.

Uma das grandes atrações do evento é a presença do livro Bagana: monólogo em 3 actos, de Ruy Carneiro. Emprestado à BNB pela Biblioteca do Senado Federal, a obra se tornou, em 1959, o primeiro livro a ser impresso em Brasília. Outro destaque é para um livro que pertenceu a Juscelino Kubitschek e conta com uma dedicatória do autor ao ex-presidente.

Quem organiza a exposição é a bibliotecária Mariana Greenhalgh, que fará uma palestra às 15h de quinta-feira no auditório da BNB. Para isso, ela divide seu tempo entre fazer o processamento técnico de catalogação do acervo da biblioteca, que conta com cerca de 49 livros, e separar as obras escolhidas para representar a coleção no evento.

Brasília Rara



• Abertura em 27 de junho, com palestra de Mariana Greenhalgh, às 15h, no auditório

• Biblioteca Nacional de Brasília, 1º andar

• Entrada gratuita

*Com informações da Agência Brasília e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa