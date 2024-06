Cerimônia empossa primeira superintendente mulher da PRF-DF

Adriana Pivato se tornou a primeira mulher a tomar posse no cargo - (crédito: Divulgação / MJSP)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Distrito Federal tem, a partir desta sexta-feira (21/6), sua primeira mulher no cargo de superintendente. Adriana Mancilha Pivato tomou posse em cerimônia às 10h, na Sede da PRF, no Setor Policial Sul. Em seu primeiro discurso na função, ela destacou a importância da igualdade de gênero e de sua representatividade ao ocupar a superintendência.

"Prometo lutar com todas as minhas forças por esse objetivo. Não medirei esforços para que juntos possamos prestar o melhor serviço possível para a sociedade, lembrando sempre que por trás desse uniforme existem homens e mulheres reais. Confio e respeito cada membro desta equipe. Juntos somos mais fortes, resilientes e capazes de alcançar nossos objetivos comuns", afirmou Pivato.

A nova superintendente destacou a importância de se tornar a primeira mulher no cargo, ressaltando que o marco pode abrir novas perspectivas para as mulheres dentro da instituição. "Assumir esse cargo é mais que uma honra, é um desafio. Estou ciente dos obstáculos que enfrentaremos, das responsabilidades que carregamos e das expectativas que recaem sobre nossos ombros", afirmou.

O diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, parabenizou Pivato e exaltou o orgulho sentido pelo feito. Ele disse que a colega exemplifica excelência, determinação e pioneirismo e disse que sua liderança na PRF-DF reforça o compromisso da instituição com a equidade de gênero.

Além do diretor-geral da PRF, algumas autoridades marcaram presença na cerimônia de posse, como o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Marcos Antônio Amaro dos Santos, e outras autoridades do Distrito Federal e de Goiás que foram prestigiar o momento histórico.

*Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública.