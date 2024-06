Bombeiros do DF combaterão incêndios no Pantanal

Foi divulgado nesta terça-feira (25/6), que30 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) serão enviados ao Pantanal Sul Mato Grossense. Eles ajudarão no combate aos incêndios que têm atingido o bioma nas últimas semanas.

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal parabenizou a corporação. “Mais uma vez, sua capacidade técnica e espírito colaborativo, tornando-se uma referência em todo o país. O Corpo de Bombeiros do DF tem um histórico de atuação em missões diversas, tanto no Brasil quanto no exterior”, ressalta. “Esperamos que, ao unir esforços com a força de trabalho já atuante naquele estado, possamos reduzir os impactos dos incêndios florestais que afetam essa região tão crucial para o bioma do país. Agradeço aos trinta militares, especialistas em combate a incêndios florestais, que deixarão suas famílias para enfrentar mais esse desafio”, parabeniza.



Além do reforço no combate às chamas, o DF contribuirá com o envio de equipamentos para a operação, que ocorrerá em parceria com a Força Nacional, em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul (CBMMS).



O CBMDF ressalta que os participantes da missão são especialistas em prevenção e combate a incêndios florestais, tendo atuado em outras missões no Brasil, inclusive no próprio Pantanal. A corporação destaca que o efetivo enviado não impactará na proteção do DF.