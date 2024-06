Câmara Legislativa do DF aprova LDO com orçamento de R$ 62,2 bilhões

Deputados se apressaram em votar matérias do Executivo e do Legislativo para encerrarem o ano plenário da CLDF - (crédito: Suzano Almeida/CB)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, na noite desta terça-feira (25/6), em dois turnos, o projeto de lei nº 1108/2024, do Executivo, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025. A LDO prevê um orçamento de R$ 62,2 bilhões para o próximo ano: R$ 24,5 bi oriundos do Fundo Constitucional e R$ 38,1 bi de arrecadação própria.

Em relação a 2024, os números representam um acréscimo de R$ 1,2 bilhão, o que equivale a 5,4% de aumento. Entre nomeações e realizações de concursos, estão previstos um total de 30.768 no Executivo e 121 no Legislativo.

O Projeto de Lei (PL), que teve emendas parlamentares aprovadas em Comissões e no Plenário, recebeu sinalização positiva da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) na tarde desta terça (25/6).

A LDO

A LDO orienta a elaboração do orçamento para o próximo ano e define a política de pessoal a curto prazo da administração direta e indireta do Governo do Distrito Federal.