Terracap dá início à regularização do Condomínio Vivendas Lago Azul

A Terracap deu início ao processo de regularização do Condomínio Vivendas Lago Azul, localizado na região do Setor Habitacional Grande Colorado. Os ocupantes têm até 23 de agosto para apresentar a proposta de compra ou concessão dos terrenos dos 77 imóveis, por meio do edital publicado pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). O Edital 07/2024, com endereços, metragens e preços, já está disponível para download no portal da agência.

Os terrenos custam a partir de R$ 17,5 mil, considerando o uso e a área total construída do lote. Os preços já levam em conta as melhorias feitas pelos ocupantes.

Esta é a primeira vez que esses imóveis estão disponíveis para venda direta. Em dezembro do ano passado, a Terracap começou a cadastrar os ocupantes desses imóveis. Esse cadastro é necessário para que as pessoas possam aproveitar os benefícios da venda direta. Quem se cadastrou e optar por pagar à vista receberá um desconto de 25% no valor do terreno.

Os moradores podem financiar a compra dos terrenos através de instituições financeiras, que têm linhas de crédito específicas para esse tipo de regularização. Assim, quem optar por tomar o recurso em uma dessas instituições, pagará a prazo para o banco, mas integralmente e com abatimento à Terracap. Também é possível parcelar o pagamento diretamente com a Terracap em até 360 meses (30 anos).

Segundo as regras da Terracap, o mesmo imóvel pode ser incluído em até três editais, mas os descontos e benefícios serão reduzidos a cada nova publicação.

Como entregar a proposta?

A proposta de compra e a documentação exigida no edital podem ser apresentadas à Terracap de duas formas. Presencialmente, das 7h às 19h, no edifício-sede da Terracap, localizado no Setor de Áreas Municipais (SAM), Bloco F, atrás do anexo do Palácio do Buriti.

Ou, por meio do site da Terracap ou pelo aplicativo para dispositivos móveis, disponível nas plataformas Android e iOS. Basta procurar pelo menu “Serviços” e clicar em “Regularização — Venda Direta”. Ao abrir “Terracap – Serviços online”, é preciso acessar a plataforma com os dados de login.

Na página inicial, clicar em “Regularize Venda Direta” e selecionar o “Regularize Venda Direta”, com a opção “Passo 1 – Criar Cadastro”. Após o cadastro criado, um novo passo será inserido: “Passo 2 – Criar proposta”. Neste momento, será feita a confirmação das informações inseridas e o upload dos documentos que devem ser encaminhados para a conclusão do processo.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos canais de atendimento da Terracap, no call center (61) 3342-1103, ou pelo atendimento remoto, por meio do chat on-line.

*Com informações da Agência Brasília