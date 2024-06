Prazo para contribuições ao PDOT termina neste sábado (29/6)

Os interessados em contribuir para a melhoria do Distrito Federal têm até as 23h59 deste sábado (29/6) para enviar sugestões ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT). Isso pode ser feito pelo formulário virtual de participação, acessando (ou clicando) neste endereço eletrônico: sistemas.df.gov.br/PDOTSEDUH/Formulario?AudienciaPublicaId=2

O formulário é um dos meios oficiais para encaminhar contribuições e questionamentos sobre a primeira audiência pública do processo de revisão do PDOT, marcada para o mesmo dia, às 9h, no auditório do Museu Nacional da República.

No documento, é preciso informar os dados pessoais e o assunto específico a ser tratado, com o máximo de detalhamento. É possível anexar arquivos em formatos PDF e JPEG.



A iniciativa é uma forma de garantir a participação da população na audiência, que tem como objetivo apresentar aos moradores da região diagnóstico do Plano elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh). O órgão reuniu uma análise técnica e comunitária do território do DF, resultante da primeira etapa da revisão do Plano Diretor.



O coordenador de Planejamento e Sustentabilidade Urbana da Seduh, Mário Pacheco, afirma que o formulário também é importante para dar voz a quem não poderá estar na audiência.



A audiência marca um passo importante na construção coletiva do PDOT – lei que define onde estão e quais são as diretrizes e estratégias aplicadas às zonas urbanas e rurais do Distrito Federal, às áreas ambientalmente sensíveis e quais locais podem ser destinados à moradia ou à indústria, entre outros assuntos.



Depois da audiência, será desenvolvido o processo de revisão e terá início a etapa de Propostas, que contará com a realização de eventos para a participação da comunidade. São planejadas reuniões públicas destinadas à da equipe técnica e à população, previstas para ocorrerem a partir do segundo semestre.



*Com informações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - Seduh

