Conselho Jedi do DF promove doação de sangue com cosplayers neste sábado

O Conselho Jedi do Distrito Federal, um fã-clube da saga Star Wars presente em vários estados do país, convida todos os "amantes da galáxia" para doarem sangue no Hemocentro de Brasília, neste sábado (29/6), a partir das 11h.

A ação contará com cosplayers (integrantes do Conselho vestidos de personagens da saga), brindes e muita conversa sobre Star Wars. "Assim como os Jedi protegem a paz, você pode salvar vidas", promove o Conselho.

Todos os anos, em junho, ocorre a World Blood Drive, uma campanha mundial promovida pelos fãs da saga para incentivo à doação de sangue. "Quem participar da ação, além de salvar vidas, poderá fazer fotos com personagens de Star Wars e concorrer a brindes", diz Victória Feitosa, presidente do Conselho Jedi do DF.

"Todos os dias acontecem centenas de acidentes, cirurgias e queimaduras que exigem transfusão, assim como os portadores de hemofilia, leucemia e anemias. Doar sangue é um ato simples, tranquilo e seguro que não provoca risco ou prejuízo à saúde dos doadores", completa.

O Hemocentro fica localizado na Asa Sul, SGAS 915 - 2º subsolo, sala 22. Centro Clínico Advance, próximo ao DF Star. Para doar, é preciso seguir os seguintes procedimentos:

Ter entre 16 e 69 anos de idade (menor de 18 anos deve apresentar o formulário de autorização e cópia do documento de identidade com foto do pai, mãe ou responsável. Idosos devem ter realizado pelo menos uma doação de sangue antes dos 61 anos);

Pesar mais de 51 quilos e ter IMC maior ou igual a 18,5 (descontar o vestuário);

Há medicamentos que podem impedir a doação. Confira algumas restrições clicando aqui;

Apresentar documento de identificação oficial com foto (original ou cópia autenticada em cartório), em bom estado de conservação e dentro do prazo de validade;

Dormir pelo menos seis horas, com qualidade, na noite anterior à doação;

Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação;

Não fumar duas horas antes da doação.

Sobre o Conselho Jedi

O Conselho Jedi do Brasil foi criado em 1999 e está no Distrito Federal desde 2001. O grupo surgiu para que os fãs de Star Wars possam se reunir e dialogar sobre livros, séries, filmes e jogos.

Reconhecido pela Disney, o Conselho Jedi está presente em diversos estados brasileiros e, além dos encontros de entretenimento, promove ações filantrópicas e sociais.