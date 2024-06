Formiga da Roça embarca no Aeroporto de Brasília rumo a Campina Grande

A quadrilha Formiga da Roça, atual campeã de Brasília pela Liga de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e entorno (Linqdfe), representará Brasília no circuito do São João de Campina Grande (PB), que divide o título de “Maior São João do Mundo” com a cidade de Caruaru (PE). O grupo de São Sebastião embarcou na noite desta quinta-feira (27/6) no Aeroporto de Brasília com destino a João Pessoa. De lá, seguirão para a cidade do forró. Cerca de 90 pessoas, entre brincantes e produção, devem se apresentar duas vezes: a primeira, na noite desta sexta-feira (28/6) no Parque do Povo, na Pirâmide Jackson do Pandeiro, e a segunda no sábado (29/6), no quadrilhódromo, nova estrutura montada pela organização do evento.

O presidente da Formiga, Patrese Ricardo, explicou que a ida do grupo a Campina Grande faz parte do projeto “Conexão Cultura DF”, que promove o intercâmbio cultural entre os grupos de cultura popular. “Nós fizemos a inscrição através da plataforma do Projeto de Incentivo do Fundo de Apoio à Cultura e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e conseguimos ser contemplados com a pontuação máxima. Nós conseguimos, fomos persistentes, foram cinco dias virando madrugada para conseguir a documentação desse pessoal para participar desse programa de suma importância para a cultura do Distrito Federal. É o maior programa de incentivo cultural que temos no Brasil”.

No projeto, foram contemplados 45 integrantes com custeio de passagens, hospedagens e alimentação, mas o grupo vai com 90 no total. O restante, segundo Patrese, se mobilizou com rifas e ajudas de amigos e familiares no custeio das passagens. “Nós tivemos 35 integrantes que se dedicaram vendendo lanches e outras atividades para comprar as passagens e conseguirmos ir com um grupo maior. Foi uma correria, mas estamos todos aqui, ansiosos para representar a alegria do Distrito Federal”, disse. Além de se apresentar em Campina Grande, o grupo participará de intercâmbios culturais e fará um roteiro por pontos turísticos e históricos da Paraíba. “Estamos com a expectativa de mostrar um pouquinho da nossa cultura e fazer esse intercâmbio com os grupos de lá do Nordeste e de outras regiões do Brasil que vão participar do festival”, acrescentou Patrese.

Mala da quadrilheira da Formiga da Roça, de São Sebastião, no Aeroporto de Brasília. (foto: André Vinicius / CB)

Viajando de avião pela primeira vez

A quadrilheira Zildene Bispo Amorim não conseguiu disfarçar o nervosismo em viajar pela primeira vez de avião. “Minhas mãos estão geladas. É uma mistura de ansiedade com animação. Estou com muitas expectativas boas. Muito orgulho de representar Brasília em outro estado.”

O quadrilheiro Gabriel Feliciano também está viajando de avião pela primeira vez e promete ensinar aos brincantes paraibanos como se dança a Arriúna, patrimônio das quadrilhas de Brasília. “Agradeço muito por tudo isso que estou vivendo. A expectativa tá grande. A Formiga é conhecida no Brasil inteiro e poder representá-la no Maior São João do Mundo é algo incrível. Sobre a Arriúna, não tem como ser do Distrito Federal e não saber dançar a Arriúna. Como é da cultura de Brasília, a gente tem que saber e lá eu quero ensinar também. É o nosso orgulho”, reforçou o brincante que entrou na Formiga por indicação de amigos.

Circuito Ceilandia quadrilha Formiga da Roça, atual campeã da liga de quadrilhas. (foto: Marcelo Cândido / Linqdfe)

Atual campeã do DF

A Formiga é a atual campeã do Distrito Federal e vice-campeã nacional pela Confederação Brasileira de Entidades Juninas (Confebraq). Este ano, o grupo apresenta o espetáculo “Ser-tão: um clássico em forma de cordel”, que adapta o clássico do Mágico de Oz ao universo cheio de magia e berço da arte, o Sertão brasileiro. “Eu estou radiante. Estar com a Formiga vivendo este momento é um grande sonho. Eu estou bastante nervoso e ao mesmo tempo alegre”, revelou o brincante Jonas Fonseca.