Idosa é resgatada após ficar presa com dois cães agressivos em casa

Uma idosa de 73 anos que estava presa com dois cães agressivos em casa, no Riacho Fundo 2, foi resgatada em uma ação conjunta nesta quinta-feira (27/6). Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), um dos cães, da raça pitbull, estava na residência há três meses, amarrado e em situação de maus-tratos, desde que foi abandonado pelo tutor, um rapaz de 18 anos. O cão, conhecido na região por atacar outros animais e pessoas, precisou ser sedado para ser retirado da casa e levado para um hospital veterinário, onde receberá os cuidados necessários

A ação foi realizada pela PCDF, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), e da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo I), em parceria com o 21º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), e o 28º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), além do HFaus.

Denúncias de maus-tratos e abandono de animais

Por meio de nota, a Polícia Civil do Distrito Federal reforçou a importância da denúncia de maus-tratos e abandono de animais. "Por meio de denúncias e registros de ocorrência, as autoridades podem tomar ações rápidas e eficientes para proteger vidas, tanto humanas quanto animais." O tutor do pitbull responderá por maus-tratos cometidos contra o animal.