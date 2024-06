DF oferece 686 vagas de emprego nesta sexta-feira (28/6); confira

As agências do trabalhador oferecem, nesta sexta-feira (28/6), 686 vagas para as pessoas que buscam um emprego no Distrito Federal. Algumas oportunidades exigem experiência comprovada, outras não. Os salários variam entre R$ 1.412 e R$ 3 mil. Os interessados devem se candidatar em uma das unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Confira as possibilidades de trabalho.

A oportunidade com maior número de vagas é a de auxiliar de limpeza, na Asa Sul. São 54 postos exclusivos para pessoas com deficiência (PcD) com oferta de até R$ 1.500. Para o mesmo público, há demanda por quatro agentes de recrutamento e seleção com salário de R$ 1.500, quatro analistas de sistemas com remuneração de R$ 2.000, quatro analistas de suporte técnico no valor de R$ 1.500 e quatro de auxiliar financeiro que receberá R$ 1.412.

Em relação ao valor da remuneração, destacam-se uma oportunidade para cozinheiro de restaurante com salário de R$ 3.000 e uma para mecânico de veículos automotores a diesel em Taguatinga, além de uma para bombeiro hidráulico no Noroeste com remuneração de R$ 2.825,80.

Para participar dos processos seletivos, é preciso cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente aos interessados, o cadastro também vale para oportunidades futuras, uma vez que o sistema cruza dados dos candidatos com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).