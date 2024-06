Veículo roubado em Taguatinga há um mês é recuperado no Recanto das Emas

Na noite desse domingo (23/6), um veículo que havia sido roubado em Taguatinga no dia 20 de maio foi recuperado, no Recanto das Emas, por uma equipe do 27º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Segundo a corporação, a equipe se deparou com um veículo com problemas mecânicos na via pública, cujo condutor aparentava ser menor de idade. Após uma abordagem de averiguação, foi constatado que se tratava de um carro roubado.

Os policiais informaram que o carro estava utilizando placas correspondentes a um veículo regular no sistema, originário de outro estado. Ao verificar o chassi, foi confirmado que o automóvel tinha sido roubado em Taguatinga no dia 20 de maio de 2024.

Diante dos fatos, o veículo roubado e o indivíduo apreendido foram encaminhados à Delegacia Policial para as providências necessárias.