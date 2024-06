GDF passa marca de 8 mil unidades habitacionais entregues à população

O Governo do Distrito Federal ultrapassou a marca de 8 mil unidades habitacionais entregues à população desde 2019, o que significa um novo lar para cerca de 32 mil pessoas, segundo dados do GDF. O número foi superado ontem, após a entrega de mais 50 apartamentos na região de Samambaia, chegando aos 8.009 imóveis, com investimento de R$ 2,2 bilhões.

A governadora em exercício, Celina Leão, observou que o GDF buscou tornar possível o sonho da casa própria para a população do DF. Ela ainda ressaltou que o terreno do empreendimento lançado ontem foi cedido e construído como subsídio do governo. O objetivo foi garantir que os apartamentos tivessem preço acessível à comunidade.

Segundo a governadora em exercício, o GDF investiu R$ 15 milhões para que as pessoas conseguissem ter acesso à moradia por um preço justo na região. Celina declarou que o governo sabe a importância para uma família da adquisição da casa própria e de sair do aluguel. "É uma alegria perceber a felicidade das pessoas após a conquista da residência."

No Residencial Ruth, em Samambaia, foram investidos mais de R$ 10,8 milhões com geração de 150 empregos diretos. O tamanho dos apartamentos varia de 47,62 m² a 56,21 m². As unidade do local dispõem de dois quartos, banheiro, sala e varanda. Elas foram destinadas aos candidatos inscritos na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) com renda entre R$ 1.800 e 12 salários mínimos.

O prédio também conta com cobertura coletiva, elevadores, garagem e bicicletário. Segundo João Eduardo Moraes, engenheiro da Prospec, construtora responsável pela obra, a região é muito boa e oferece benefícios como proximidade à estação de metrô e da Administração de Samambaia. De acordo com ele, a área é nobre e tem um grande potencial de crescimento.

O diretor-presidente da Codhab, Marcelo Fagundes, destaca que o GDF trabalha para contemplar, especialmente, as pessoas que mais necessitam de uma moradia, mas levando em consideração a história e os vínculos que elas têm com as regiões do DF. Segundo ele, o objetivo é oferecer dignidade, segurança e qualidade de vida à população.

A entrega de unidades habitacionais é uma das ações que o GDF realiza em prol da população que deseja conquistar sua moradia. Na última semana, por exemplo, foram entregues os primeiros subsídios do programa Morar DF, por meio do qual famílias de baixa renda receberam R$ 15 mil para custearem a entrada da casa própria.