Os bombeiros do Estado de Goiás promoveram, neste domingo (30/6), uma operação para a retirada do helicóptero de dentro da Lagoa da Jacuba, em Água Fria de Goiás. A aeronave caiu na água no final da manhã dessa quinta-feira (27/6) e deixou três pessoas feridas: o piloto Ayrton Vagas, 66 anos; o sócio fundador do Grupo R2, Ricardo Emediato, 38; e o empresário do DJ Bhaskar, Lucas Batista Bezerra, 32.

Os militares do CBMGO estiveram na Lagoa no sábado (29), mas não localizaram a aeronave. Na manhã deste domingo, retornaram ao local, onde funciona uma empresa particular de agricultura, e encontraram partes do helicóptero particular.

Destroços de helicóptero que caiu em lagoa de Goiás são encontrados (foto: Material cedido ao Correio)

Fotos obtidas pelo Correio mostram partes da cabine e assentos. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai apurar a causa da queda. As investigações começaram ainda na sexta-feira e estão a cargo do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI). Confira as imagens:

















“Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”, informou a FAB em nota oficial.

Acidente

O trio saiu de Brasília na manhã de quinta-feira em um helicóptero com destino ao Alto Paraíso de Goiás. Ao Correio, um amigo íntimo do piloto Ayrton, que preferiu não se identificar, contou que o colega trabalhava com a venda de imóveis na região turística. A viagem em questão era para mostrar terrenos a Lucas e Ricardo, na tentativa de vendê-los.

A pouco menos de 20 minutos para pousar no destino final, a aeronave onde estavam o piloto e os dois tripulantes caiu na Lagoa da Jacuba, localizada em Água Fria de Goiás. O Correio esteve no local e, para acessar a área exata do acidente, foi preciso entrar em um território particular, onde funciona uma empresa. Reiler, gerente do local, contou que a queda do helicóptero foi notada de imediato por um dos funcionários que trabalhava na mata.

A tenente Alessandra Nogueira Rego, do CBMGO, afirmou que o helicóptero era particular, mas não deu detalhes sobre o tipo e fabricação da aeronave. Uma equipe de resgate foi acionada de imediato para o local do acidente e o apoio do Hospital Municipal de Água Fria, com o envio de médicos. “Chegamos ao local junto aos médicos e presenciamos duas vítimas no local, mas eram três vítimas. Uma foi transportada ao Hospital Municipal de Água Fria antes da nossa chegada. As outras duas, o piloto estava em estado mais grave e a outra em estado consciente e foram para o mesmo hospital”, afirmou à época.

Os relatos de testemunhas e de uma das vítimas contados aos bombeiros é de que os ocupantes da aeronave perceberam que o helicóptero estava perdendo a altitude e que, quando começou a submergir, eles conseguiram sair e se apoiar em destroços.

Lucas Batista e Ricardo, que estavam no Hospital de Água Fria, foram transferidos ainda à tarde para Brasília. Lucas foi para o Santa Lúcia, e Ricardo para o Hospital de Base. O quadro mais delicado é o do piloto Ayrton Vargas. Ele está com suspeita de traumatismo craniano (TCE), teve um corte na região da cabeça e cerca de cinco fraturas no tórax. Ayrton foi submetido a exames para descartar lesões ocultas. O Correio não obteve informações sobre a alta médica das vítimas.